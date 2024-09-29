Kahramanmaraş’ta Doğan ve Büyükdereli ailelerinin mutlu günü, Şefkat ve Murat çiftinin dünya evine girmesiyle taçlandı. Düğün, kent protokolü ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Düğüne Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Buluntu, İş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Şefkat ve Murat Çifti Mutlu günlerinde duygularını aksu haber ile paylaştı.

Çiftin yakınları da bu anlamlı günde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Çiftin nikah akdini şahitler ve davetliler huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel gerçekleştirdi ve çifte bir ömür boyu dünya saadeti diledi.