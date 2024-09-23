Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 15. kilometresinde, Serintepe Mahallesi yakınlarında hareket halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsünün aracı güçlükle durdurarak terk ettiği otomobil, kısa sürede alev topuna döndü.

Yangın sırasında kara yolunda ulaşım aksarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.