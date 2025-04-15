KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahil kent genelindeki tüm kamu hastanelerinde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, KSÜ Rektörlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği arasında imzalanan protokol ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına öncelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanelerde oluşturulan özel birim hizmet vermeye başladı.

Birim görevlilerince hastane girişinde karşılanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlanıyor.

Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kent genelindeki tüm kamu hastanelerinde kurulan birimin hizmete girmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Oluşturulan birim sayesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının her türlü iş ve işlemlerini kolaylıkla halledebileceğini anlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Uygulama ile gazi, gazi yakını veya şehit yakınımız büroya geliyor bizim elemanlarımız onları bekliyorlar, onların kayıtlarını alıyorlar sisteme giriyorlar ve tedavilerinde yardımcı oluyorlar. İleri tarihte bir görüntüleme sistemi ile ilgili bir tedavi yapılacaksa sistemi takip ediyorlar ve onları kısa mesaj olarak haberdar ediyorlar. Bir nevi onların yardımcıları asistanı görev yapıyorlar."

Kentte ikamet eden tüm şehit yakını, gazi ve yakınlarının sisteme kaydedildiğini belirten Ünlüer, ilgili herkese kısa mesajla bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Verilen hizmetten sadece Kahramanmaraş'ta yaşayanlar değil misafir olarak şehre gelen şehit yakını ve gazilerin de faydalanabileceğini aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"Ülkenin herhangi bir yerinden misafir olarak gelmiş bir şehit yakınımız da gazi yakınımız da sistemden yararlanabilmektedir. Sistemin altyapısı tamamen oluşturuldu, kayıt sistemi hepsinde mevcut. Dolayısıyla doktor arkadaşlarımız da kendi önlerinde sistemden bu arkadaşlarımızı görebiliyorlar. Eğer bir MR ya da tomografi gerekiyorsa daha öncelikli olarak da onlara gün veriyorlar. 471 şehit yakınımız 46 gazimiz şu anda mevcut sisteme kayıtlı. Gazi ya da şehit yakınımız geldiğinde hemen arkadaşlarımız karşılıyor ve içeride kayıtlarını alıp gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından evine huzurlu bir şekilde gitmesini sağlıyor."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, randevularda aksaklık yaşadıklarını ancak hayata geçirilen proje ile tüm sorunların giderildiğini söyledi.

Şehit Polis Memuru Hakan Akdere'nin babası Hüseyin Akdere de hizmetin devreye girmesiyle şehit aileleri ve gazilerin kapıda karşılandığını ve işlemleri bitinceye kadar yalnız bırakılmadıklarını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ise an itibarıyla bu hizmetten kentteki tüm hastanelerde 472 kişinin yararlandığını kaydetti.

