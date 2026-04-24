☀️ Cumartesi Parçalı Bulutlu Geçecek

25 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava parçalı bulutlu olacak.

Gün içerisinde en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklık ise 24 derece civarında ölçülecek.

Nem oranının %48 ile %93 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın saatte yaklaşık 9 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Yağış ihtimali düşük olsa da gün boyunca bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

⛈️ Pazar Günü Sağanak Yağış Uyarısı

26 Nisan Pazar günü ise hava şartları değişiyor. Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş genelinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar 13 ila 23 derece arasında değişirken, nem oranı %59 ile %94 seviyelerine kadar çıkacak. Yağışla birlikte rüzgarın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, özellikle Pazar günü beklenen yağış nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Ani yağışlara karşı dikkatli olunması ve planların hava durumuna göre yapılması öneriliyor.

Hafta Sonu Genel Değerlendirme

Kahramanmaraş’ta hafta sonu hava iki farklı yüzünü gösterecek. Cumartesi daha sakin ve bulutlu bir gün sunarken, Pazar günü yağışlı hava etkisini artıracak.

Hafta sonu planı yapan vatandaşların özellikle Pazar günü için hazırlıklı olması gerekiyor.