Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir genç ile çevredeki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Elindeki döner bıçağıyla çevreye rastgele saldıran şahıs, iki kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.