Edinilen bilgiye göre, mezarlık çevresinde çalışma yapan iş makinesi, bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kaza sonucunda, iş makinesini kullanan 39 yaşındaki operatör Mustafa Nergiz devrilen aracının altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ancak operatörün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, operatörün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemeler sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt