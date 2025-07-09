Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında kurulan iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan 7 katlı bir apartmanın dış cephe onarımında çalışan işçilerin bulunduğu iskele, 4. kat seviyesinde aniden çöktü. Çökme sonucu 3 işçi metrelerce yükseklikten yere düştü.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, 52 yaşındaki Bilal Kiraz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yunus Arıkmert ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı işçi İrfan K.’nın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, iş güvenliği ve iskele kurulumuna dair tüm detaylar mercek altına alındı. Yaşanan facia, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.