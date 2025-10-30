İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ekim tarihleri arasında kent genelinde kaçak kazı ve yasaklı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 63 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında dedektör köpeklerinde katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.