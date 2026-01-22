Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda gerçekleştirilecek altyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bulvarın Hükümet Bulvarı ile kesiştiği noktadan Milli İrade Meydanı Kavşağı’na gidiş kısmının 23 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Yapılan açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları ve işaretlere dikkatle uymalarının akışın düzenli şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan, çalışmaların yapılacağı güzergâhı kullanacak sürücülere, yoğunluk yaşanmaması için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edildi.