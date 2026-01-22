Alınan karar doğrultusunda, bu tarihte yapılması planlanan final sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen sınavların yeni tarihleri, ilgili birimler tarafından ayrıca duyurulacak.

Öte yandan, üniversite bünyesinde temel hizmetlerin aksamaması amacıyla yeterli sayıda personelin görevine devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel, engelli, kronik rahatsızlığı olanlar ile 60 yaş üstü personel için 1 gün idari izin uygulanacağı açıklandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.