Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla hazırladığı kültür ve sanat programlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımlarından “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu.

İki seans halinde sahnelenen gösteri, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu etkinlikte, NFK Kültür Merkezi’ne adeta akın eden minikler, renkli kostümler, hareketli sahne performansları ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyunu büyük bir ilgiyle takip etti.

Kaptan Pengu’nun Mandalina, Misket ve Pelik ile birlikte yaşadığı heyecan dolu maceraların sahneye taşındığı gösteri, çocukları kahkahaya boğdu.

Renkli sahne tasarımı, eğlenceli diyalogları ve interaktif anlatımıyla öne çıkan oyun, çocukların gösteriye aktif katılımını sağlayarak unutulmaz anlara sahne oldu.

“Kaptan Pengu ve Arkadaşları” yalnızca eğlenceli içeriğiyle değil, taşıdığı eğitici mesajlarla da dikkat çekti. Dostluk, arkadaşlık, iyilik, paylaşma, çevre bilinci ve doğayı koruma gibi önemli değerlerin keyifli ve anlaşılır bir dille aktarıldığı gösteri sayesinde minikler hem eğlendi hem de sosyal ve çevresel farkındalıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Hem eğlendiren hem de dayanışma, birlikte başarma ve sorumluluk bilinci gibi kavramları çocuklara aşılayan tiyatro oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Çocuklarının yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle geçirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten anne babalar, bu tür kültür ve sanat faaliyetlerinin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.