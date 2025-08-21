Aslanbey Mahallesi’nde Korku Dolu Anlar

Kahramanmaraş’ın Aslanbey Mahallesi’nde kum yüklü bir kamyonun kontrolden çıkmasıyla kaza meydana geldi. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olayda can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Kamyon Geri Kaydı, Otomobil ve Eve Çarptı

Edinilen bilgiye göre, rampa çıkmaya çalışan kamyon sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halindeki bir otomobile ardından da bir eve çarparak durabildi.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Kazanın ardından bölgede korku dolu anlar yaşansa da olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Kamyonun çarptığı otomobilde ve evde maddi hasar meydana geldi.

Mahalle Sakinleri: “Büyük Bir Faciadan Dönüldü”

Kazayı gören mahalle sakinleri, olayın büyük bir faciaya dönüşmeden atlatılmasını şükrederek anlattı. Görgü tanıkları, “Büyük bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandı.

Polis İnceleme Başlattı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.