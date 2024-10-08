Kahramanmaraş'ta bir grup genç kız, vahşice katledilen İkbal ve Ayşenur için ellerinde dövizlerle yürüyüş düzenledi. Bir araya gelen genç kızlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde "Adalet İstiyoruz" ve "Kadına Şiddete Son" yazılı dövizler taşıyan grup, yürüyüş boyunca "Kızını koruma, oğlunu eğit" sloganı attı. Genç kızlar, kadın cinayetlerinin son bulması ve toplumda kadınların güven içinde yaşayabilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladılar.