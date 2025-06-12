Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde bulunan NEF Galatasaray Konteyner Kent, bu sabah çıkan yangınla büyük bir panik yaşadı. Yangında 3 konteyner ve 1 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması ise tek teselli oldu.

Yangın Elektrik Hattından Kaynaklandı

İlk belirlemelere göre yangının, konteynerler arasındaki elektrik hatlarından çıkan bir kıvılcım sonucu başladığı tahmin ediliyor. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin Müdahalesi Felaketi Önledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer konteynerlere ve çevreye sıçramasını engelledi. Uzun süren çabaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bölge Halkından Güvenlik Çağrısı

Yangının ardından yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için teknik analiz çalışmaları sürüyor. Bölge sakinleri ise konteyner kentlerdeki elektrik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi ve yangın güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.