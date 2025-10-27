Kahramanmaraş Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAK DER) Onikişubat İlçe Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan aldığı "Dağda Kurtarma Eğitimi"ni tamamlamasının ardından ilk operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Ekipler, Maksutlu köyünde dağda mahsur kalan bir keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

​Kahramanmaraş'ta, ATAK DER İl Başkanlığı öncülüğünde faaliyetlerine başlayan Onikişubat İlçe Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan aldıkları kapsamlı "Dağda Kurtarma Eğitimi"ni tamamladı. Eğitimin hemen ardından gelen bir ihbar, ekiplerin öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulmasını sağladı.

​Onikişubat ilçesine bağlı Maksutlu köyünden gelen "dağdan düşen" ve mahsur kalan hayvan ihbarı üzerine, Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve eğitimlerini taze tamamlayan ATAK DER gönüllüleri derhal bölgeye sevk edildi.

​​İtfaiye ekiplerinin öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, sarp arazide mahsur kalarak kurtarılmayı bekleyen keçi tespit edildi. ATAK DER ekiplerinin de destek verdiği titiz çalışma sonucunda, keçi bulunduğu zorlu noktadan güvenli bir şekilde indirilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan keçi, endişeyle bekleyen sahibine teslim edildi.

​​Gerçekleştirilen bu ilk operasyon, ATAK DER ekiplerinin moral ve motivasyonunu artırırken, bölge halkına da güven verdi.