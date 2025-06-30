Saatlik hava durumu tahmini şu şekilde:
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12.00 - 15.00:
☀️ Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 31°C | Hissedilen: 31°C
Nem: %15
Rüzgar Yönü: Güney
Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa
Maksimum Rüzgar Hızı: 68 km/sa
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15.00 - 18.00:
☀️ Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 30°C | Hissedilen: 30°C
Nem: %21
Rüzgar Yönü: Güney
Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa
Maksimum Rüzgar Hızı: 65 km/sa
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18.00 - 21.00:
🌤 Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 24°C | Hissedilen: 24°C
Nem: %29
Rüzgar Yönü: Güney
Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa
Maksimum Rüzgar Hızı: 63 km/sa
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21.00 - 24.00:
🌤 Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 22°C | Hissedilen: 22°C
Nem: %37
Rüzgar Yönü: Güney
Ortalama Rüzgar Hızı: 13 km/sa
Maksimum Rüzgar Hızı: 52 km/sa
Özellikle Öğle Saatlerine Dikkat!
Gün içinde hava sıcaklıkları 31°C seviyesine kadar yükselirken, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sıcak çarpması ve yangın riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinde ise hava serinlemeye başlıyor.