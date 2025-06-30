Saatlik hava durumu tahmini şu şekilde:

12.00 - 15.00:

☀️ Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 31°C | Hissedilen: 31°C

Nem: %15

Rüzgar Yönü: Güney

Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa

Maksimum Rüzgar Hızı: 68 km/sa

15.00 - 18.00:

☀️ Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 30°C | Hissedilen: 30°C

Nem: %21

Rüzgar Yönü: Güney

Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa

Maksimum Rüzgar Hızı: 65 km/sa

18.00 - 21.00:

🌤 Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 24°C | Hissedilen: 24°C

Nem: %29

Rüzgar Yönü: Güney

Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa

Maksimum Rüzgar Hızı: 63 km/sa

21.00 - 24.00:

🌤 Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 22°C | Hissedilen: 22°C

Nem: %37

Rüzgar Yönü: Güney

Ortalama Rüzgar Hızı: 13 km/sa

Maksimum Rüzgar Hızı: 52 km/sa

Özellikle Öğle Saatlerine Dikkat!

Gün içinde hava sıcaklıkları 31°C seviyesine kadar yükselirken, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sıcak çarpması ve yangın riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinde ise hava serinlemeye başlıyor.