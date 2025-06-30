Vatandaşlar sıcak havalarda kapalı mekânları tercih ediyor
Vatandaşlar sıcak havalarda kapalı mekânları tercih ediyor
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Saatlik hava durumu tahmini şu şekilde:

  • 12.00 - 15.00:
    ☀️ Parçalı Bulutlu
    Sıcaklık: 31°C | Hissedilen: 31°C
    Nem: %15
    Rüzgar Yönü: Güney
    Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa
    Maksimum Rüzgar Hızı: 68 km/sa

  • 15.00 - 18.00:
    ☀️ Parçalı Bulutlu
    Sıcaklık: 30°C | Hissedilen: 30°C
    Nem: %21
    Rüzgar Yönü: Güney
    Ortalama Rüzgar Hızı: 22 km/sa
    Maksimum Rüzgar Hızı: 65 km/sa

  • 18.00 - 21.00:
    🌤 Parçalı Bulutlu
    Sıcaklık: 24°C | Hissedilen: 24°C
    Nem: %29
    Rüzgar Yönü: Güney
    Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa
    Maksimum Rüzgar Hızı: 63 km/sa

  • 21.00 - 24.00:
    🌤 Parçalı Bulutlu
    Sıcaklık: 22°C | Hissedilen: 22°C
    Nem: %37
    Rüzgar Yönü: Güney
    Ortalama Rüzgar Hızı: 13 km/sa
    Maksimum Rüzgar Hızı: 52 km/sa

Özellikle Öğle Saatlerine Dikkat!

Gün içinde hava sıcaklıkları 31°C seviyesine kadar yükselirken, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sıcak çarpması ve yangın riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinde ise hava serinlemeye başlıyor.