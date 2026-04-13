Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mezarlıklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, özellikle kuzey ilçelerinde yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta bulunan tüm mezarlık alanlarında kapsamlı bir bakım süreci başlatıldı. Toplam 736 mezarlık alanını kapsayan çalışmalarla, bölgedeki mezarlıkların genel görünümünün iyileştirilmesi ve kullanım konforunun artırılması hedefleniyor.

Elbistan’da Çalışmalar Başladı

Ekipler, Elbistan’da yürüttükleri çalışmalar kapsamında Özcanlı, Akbayır ve Bakış mahallelerindeki mezarlıklarda bakım ve düzenleme faaliyetlerini tamamladı. Çiçek Mahallesi’nde ise çalışmaların yoğun bir şekilde sürüyor. İlçe genelinde sürdürülen uygulamalarla mezarlık alanları daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor. Çiçek Mahalle Muhtarı Davut Doğan, hizmetten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Geniş Kapsamlı Bakım ve Onarım Çalışmaları

Yürütülen çalışmalar yalnızca temizlikle sınırlı kalmayıp çok yönlü bir bakım sürecini kapsıyor. Ekipler tarafından mezarlık alanlarında çim biçme, peyzaj düzenlemeleri, ağaç budama ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra mezarlık çevresinde bulunan duvar ve kapılarda da onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak alanların güvenliği ve estetik görünümü artırılıyor.

Amaç: Daha Temiz ve Huzurlu Ziyaret Alanları

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmalarla, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Yaz sezonu boyunca periyodik olarak devam edecek bakım ve yenileme faaliyetleriyle, 4 ilçedeki tüm mezarlık alanlarının daha temiz, düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi planlanıyor.