Sivas'ta H.Ö. yönetimindeki taksi ile İ.Ü. idaresindeki otomobil, Gültepe Mahallesi Ankara-Erzincan kara yolu Sivasspor Tesisleri önünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile takside bulunan Özbelsan Sivasspor'un altyapı futbolcuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan altyapı futbolcularının kulübe gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA