Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej halinde "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Onikişubat Parkında toplanan vatandaşlar, slogan atarak tekbir getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağı ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüyenlere, polis ekipleri de eşlik etti.

Kortej yürüyüşü esnasında aksu tv canlı yayınına katılan protokol üyeleri 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine, kasteden hain FETÖ'ye, Kahramanmaraş'ta ve tüm Türkiye'de en ağır darbenin vurulduğu gün olduğunu vurguladı.