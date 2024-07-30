Kahramanmaraş'ta modaseverlerin yeni adresi, Zehra Çiçek Butik oldu. Kaliteli ve şık ürünleriyle dikkat çeken butik, özel koleksiyon ürünleriyle sektöre yeni bir soluk getirdi.



Zehra Çiçek Butik, her zevke hitap eden geniş ürün yelpazesiyle kısa sürede moda tutkunlarının gözdesi haline geldi. Kaliteden ödün vermeyen butik, modern ve zarif tasarımlarıyla müşterilerinin beğenisini kazanıyor. Butikte, günlük giyimden özel davet kıyafetlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan butik sahibi Zehra Çiçek, "Amacımız, Kahramanmaraşlı hanımlara en kaliteli ve şık tesettür ürünlerini sunmak," dedi.

Miss dalida İstanbul, Almarwah, Kahma, Noi, Maq design gibi birçok markayı bünyesinde barındıran Zehra Çiçek Butik, yüzde elliye varan indirimler ve A kalite ithal şallarda özel fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor.

Zehra Çiçek Butik, hem kaliteli ürünleri hem de sürpriz indirimler ile müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Kahramanmaraş'ta modanın yeni adresi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.