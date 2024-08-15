Dulkadiroğlu İlçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde meydana gelen kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Otomobil, kontrolden çıkarak yolda devrildi ve hurdaya döndü. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemelere başladı. Kazanın kesin nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu kaza, sürücülerin trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu