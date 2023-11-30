Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.A’ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. 

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Önceki gün aynı bölgede yaşanan trafik kazasında 15 yaşındaki Ali Talip Köse, hayatını kaybetmişti.

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Bölge halkı, yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığına dikkat çekerek, yetkilileri başka can kaybı olmadan gerekli önlemleri almaya davet etti. 
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Kaynak: Haber Merkezi