Çamlık mevkiinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.