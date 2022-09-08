Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde O.G yönetimindeki otomobille seyir halinde iken, Mehmet Ali Kısakürek Bulvarına dönüş alan S.İ’nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.

İddiaya göre otomobil sürücüsünün hız kurallarına uymadığı ve ekiplerin, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.