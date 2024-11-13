Kahramanmaraş’ta artan hatalı park sorunları, şehir merkezinde ve ana arterlerde trafik akışını adeta durma noktasına getiriyor. Özellikle park yasağı olan bölgelerde yapılan yanlış parklar yüzünden şehir trafiğinde büyük aksaklıklar yaşanıyor. Yetkililer, bu sorunun yalnızca trafik akışını olumsuz etkilemediğini, aynı zamanda acil durum araçlarının ulaşımını da zorlaştırarak can kaybına yol açabilecek riskler oluşturduğunu belirtiyor.

Kentin birçok bölgesinde yoğunlaşan hatalı park sorunları, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ana arterlerde daha büyük problemlere yol açıyor. Yol kenarlarına rastgele park edilen araçlar, araç geçişlerini zorlaştırarak trafikte ciddi yavaşlamalara neden oluyor. Zaman zaman trafiği tamamen durduran hatalı parklar, vatandaşların günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor.