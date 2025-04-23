Karton İmalathanesinde Yangın

Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’ndeki toptancılar sitesinde yer alan bir karton imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, işletmede ciddi maddi hasar oluştu.

Müstakil Evde Yangın

Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde bir müstakil evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangında, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Hareket Halindeki Araç Alev Aldı

Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevrede paniğe yol açan olayda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek aracı söndürdü. Araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

Yetkililer, vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, olaylarla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.