Tek Seferde Rekor Yakalama

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 Milyon TL olan devasa bir mühimmat ve uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında şunlar yer alıyor:

187.134 adet Sentetik Ecza Hapı (Kahramanmaraş'ta tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti)

0.08 gram Kokain Maddesi

3 adet Ruhsatsız Tabanca ve adet Tabanca Şarjörü

2 adet Ruhsatsız Tüfek ve 4 adet Tüfek Şarjörü

36 adet Kartuş

14 adet 9.19 mm Fişek

0 adet 7.65 mm Fişek

3 Şüpheli Demir Parmaklıklar Arkasında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T., S.B., M.S.K. ve K.B. isimli 4 şüpheli, 01.06.2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.B., M.S.K. ve K.B. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla devam edecektir," ifadelerini kullanarak uyuşturucuya karşı savaşın kararlılıkla süreceği mesajını verdi.