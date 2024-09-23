Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

Yağmur nedeniyle biriken suda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Karayolları ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.