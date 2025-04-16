Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle bu yıl 13.’sü düzenlenen “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”nın Kahramanmaraş ödül töreni, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bağımlılıkla mücadele temalı kısa video izlendi. Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Erhan Baydur, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Görsel kategoride lise düzeyinde Hacı İhram Yanık, ortaokulda Meryem Karabörk, ilkokulda Beren Kamalak; edebî kategoride lise düzeyinde Halil Can Çolak, ortaokulda Fatmagül İkra Babuççu, ilkokulda Elif Zümra Kumru il birincisi oldu.

Bu yıl 5.017 öğrencinin katılım sağladığı yarışmayla Kahramanmaraş, Türkiye genelinde en fazla katılım gösteren 3. il oldu. Tören, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.