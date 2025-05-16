Sanık G.A.I., olay anını anlatırken, "E.N., 'Su ver de içsin' dedi. Ben de suyu uzattım ancak maktul beni kendisine saldıranlardan sandığı için bana vurdu. Ben de o anki öfkeyle kendimi korudum" şeklinde konuştu. Davada yargılanan diğer sanıklar ise üzerlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettiler.

Mahkeme heyeti, olayın aydınlatılması amacıyla maktul Mesut Kazancı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı bir rapor talep etti. Duruşma, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ben de o anki öfkeyle kendimi korudum" şeklinde konuştu. Davada yargılanan diğer sanıklar ise

üzerlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettiler.

Mahkeme heyeti, olayın aydınlatılması amacıyla maktul Mesut Kazancı'nın kesin ölüm sebebinin

belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı bir rapor talep etti. Duruşma, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.