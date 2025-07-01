Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "doğanın hayaleti" olarak bilinen vaşak görüntülendi. Türkiye'nin en gizemli yaban hayvanlarından biri olan vaşak, Göksun'un dağlık bölgesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Doğada görülmesi oldukça zor olan vaşak, çevresiyle uyumlu postu ve sessizliği sayesinde adeta doğanın görünmez hayvanı olarak biliniyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüleri kaydeden doğasever, bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirtirken, uzmanlar ise vaşağın bölgede sağlıklı bir ekosistemin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlardan Uyarı: Doğal Yaşam Korunmalı

Yaban hayatı uzmanları, bu tür nadir karşılaşmaların bölgenin biyolojik çeşitliliğini korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını vurguluyor. Özellikle nesli tehdit altında olan vaşakların yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların doğada daha duyarlı davranmasını istiyor.

Göksun’un Zengin Doğası Yeniden Gündemde

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, dağları, ormanları ve zengin yaban hayatı ile biliniyor. Son yıllarda bölgede boz ayı, kurt ve yaban keçisi gibi türlere de rastlanırken, vaşak gibi nadir hayvanların varlığı, Göksun’un doğal zenginliğini ve ekosistem sağlığını bir kez daha ortaya koydu.