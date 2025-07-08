Tadilat Sırasında Molozlar Gençlerin Üzerine Düştü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir binada sürdürülen tadilat çalışmaları, ihmalle sonuçlandı.

İddiaya göre, üst kattan aşağı atılan molozlar, binanın önünden geçen üç gencin üzerine düştü. Olayda gençlerden biri ağır, ikisi hafif şekilde yaralandı.

Mahalleli Yardıma Koştu, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşlar, moloz altında kalan gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mahalle Sakinlerinden Tepki: Güvenlik Önlemi Yoktu!

Olay sonrası açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, tadilatın hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapıldığını iddia etti.

Vatandaşlar, binanın hem fiziksel olarak riskli olduğunu hem de molozların bilinçsizce atıldığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Polis Olayla İlgili İnceleme Başlattı

Polis ekipleri, ihmalle ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesi alınırken, binanın ruhsatı, tadilat izni ve güvenlik uygulamaları da mercek altına alındı.