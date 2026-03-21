TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERADA

Kahramanmaraş’ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Paten kullanan iki çocuk, şehir içi ulaşım sağlayan belediye otobüsünün arkasına tutunarak trafikte ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAYIN ADRESİ: AZERBAYCAN BULVARI

Olay, Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülerde, çocukların hareket halindeki otobüse tutunarak uzun süre bu şekilde ilerlediği görüldü. Tehlikeli yolculuk, Atatürk Bulvarı üzerindeki duraklara kadar devam etti.

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE KAÇTILAR

Otobüsün durakta durmasıyla birlikte çocukların hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Görüntülendiklerini fark eden çocukların panik halinde olay yerinden ayrıldığı dikkat çekti.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu tür davranışların ciddi hayati risk taşıdığına dikkat çekerek özellikle aileleri çocuklarını bu tür tehlikeli hareketlere karşı uyarmaları konusunda uyardı. Trafikte yapılan bu tür sorumsuz hareketlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için daha fazla denetim yapılması gerektiğini ifade etti.