Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda: 1.287.000 dal çeşitli markalarda gümrük kaçağı makaron, 19.200 dal kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,, 80 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 26.100 adet sigara doldurmak için kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonlarda H.D., O.B. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.