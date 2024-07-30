Türkiye’de ilk kez yapılacak olan hizmet Kahramanmaraş’ta gerçekleşti.

İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciği tarafından hem vatandaşlara, hem de inşaat mühendislerine ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti sunulacak.

İl Temsilcisi Uygar Gündeşli öncülüğünde yapılacak olan bu önemli projeyle, vatandaşlar ve meslektaşlar, inşaat ve mühendislik alanlarında duyduğu ihtiyaçları ve teknik desteği ücretsiz bir şekilde alabilecekler.

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Uygar Gündeşli, konuya ilişkin şu sözleri kaydetti; “Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek odası olan İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği’mizde vatandaşlarımıza ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti ve meslektaşlarımıza ücretsiz teknik destek hizmeti verilmektedir. Dileyenler, İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği’ne başvurarak ücretsiz teknik danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabilirler. Herkesi bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum. Amacımız ve hedefimiz, bilgi ve tecrübemizi paylaşarak daha güvenli ve kaliteli yapılar inşa etmek olacaktır. Yaptığımız bu hizmetle birlikte sektördeki standartları yükselterek daha güvenli, daha dayanıklı ve sağlam yapıların inşasına katkı sağlayacağız. Hep birlikte Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız.”

Editör: Yunus Firdevsoğlu