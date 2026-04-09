Şehri bir “spor kenti” kimliğine kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birliğiyle hazırladığı “Teqball’la Aktif Toplum” projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Programı kapsamında sunulan proje, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye hak kazandı.

Projenin başvuru sahibi ve koordinatörü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çalışmayı Macaristan ve Bulgaristan’dan uluslararası ortaklar ile Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde yürütecek. Çok paydaşlı yapısıyla dikkat çeken proje, gençlerin spora katılımını artırmayı, fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yenilikçi bir spor dalı olan Teqball’un merkezinde yer aldığı proje kapsamında; eğitim programları, yerel ve uluslararası turnuvalar, farkındalık etkinlikleri ve şehirde kurulacak Teqball masalarıyla sporun toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Gençler başta olmak üzere geniş bir hedef kitleye ulaşılması planlanıyor.

Çevrimiçi Toplantıda Proje Detayları Değerlendirildi

“Teqball’la Aktif Toplum” projesi, yurt içi ve yurt dışı paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim içi açılış toplantısıyla resmen başlatıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek olan proje, 12 ay boyunca devam edecek.

Projenin, Kahramanmaraş’ın Avrupa düzeyinde spor, gençlik ve toplumsal uyum alanlarında yürüttüğü çalışmalara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Şehrimize Değer Katacak Projeleri Sürdüreceğiz

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve şehrimizin vizyonunu küresel ölçekte ileriye taşıyan projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. ‘Teqball’la Aktif Toplum’ projesinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanması, belediyemizin proje geliştirme kapasitesinin ve uluslararası alandaki etkinliğinin somut bir göstergesi. Bu proje ile yalnızca yeni bir spor dalını şehrimize kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerimizin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunuyoruz. Uluslararası ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz bu çalışma sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, Kahramanmaraş’ın Avrupa’daki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Projenin, sosyal kapsayıcılık, aktif yaşam ve gençlik katılımı gibi alanlarda kalıcı etkiler oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklarını etkin şekilde değerlendirerek, şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.