Edinilen bilgiye göre, kaza çarpmanın etkisiyle 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta sürücü kontrolünü kaybettiği otomobil ile ormanlık sürüklenmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen sürücü kontrolündeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek ormanlık alana sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt