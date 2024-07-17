Olay, Afşinbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BS 391 plakalı otomobilin sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek virajı alamadı ve yan yattı. Otomobil, savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Mehmetbey yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı ve şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Feci kazada, ismi henüz öğrenilemeyen araç sürücüsünün araçta sıkışması üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt