Adli tatilin sona ermesiyle birlikte Avukatlar, 1 Eylül'de Mahkeme salonlarına geri döndü.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem soruşturmaları kapsamında yoğun bir adli süreç geçirildiğini dile getirdi.

Söz konusu soruşturmalar kapsamında 35 dosya hariç tüm dosyaların bilirkişi raporlarının hazırlandığına dikkati çeken Tiryaki, "Depremle alakalı dosyalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacağız." dedi.

Adliyenin fiziki alan problemini çözmek için girişimlerinin devam ettiğini belirten Tiryaki, kente tayini çıkan hakim ve savcıların barınma sorununu ortadan kaldırmak için lojman yapılacağı bilgisini verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası oluşan dosya birikmelerini azaltarak yeni adli yılı geçireceklerini söyleyen Tiryaki, "Açılışını yaptığımız yeni adli yılda normalleşmeyi 2025 yılının sonuna kadar tamamlayarak vatandaşımıza adil, tarafsız, bağımsız, vicdani soruşturmalar ve kovuşturmaların yürütüldüğü bir sürece başladık. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ve Baro Başkan Yardımcısı Neval Tanrıverdi de yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu