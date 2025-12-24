Deprem bölgesinde yürütülen kapsamlı kalkınma ve yeniden yapım sürecinin bir parçası olarak kentte hem konut hem de ticari alanların yeniden inşa edilmesine büyük önem veriliyor.

Trabzon Caddesi ve çevresi, felaketin ardından yeniden şehir yaşamının canlandırılması için merkezi bir rol üstleniyor. Bölgedeki yıkılan iş yerleri, çarşılar ve sosyal alanların yerine sağlıklı altyapı ve modern yapılar inşa edilmesi amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda cadde üzerinde altyapı güçlendirme, yol düzenleme, elektrik ve su hatlarının yenilenmesi gibi çalışmaların yanı sıra yeni ticari ünitelerle kentin ticari hayatının tekrar aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

Valilik binası, Dere Pazarı ile Aras Galeriya gibi şehir merkezi alanlarında da inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde hasar gören yapılar kontrollü yıkımlarla kaldırılırken, yerine güvenli, deprem yönetmeliğine uygun modern binalar yükseliyor. Alanda yürütülen çalışmalar, sadece yeni yapılara kavuşmak değil aynı zamanda ticari faaliyetlerin yeniden başlaması ve kent merkezinin canlanması için büyük önem taşıyor.

Uzun süredir kapalı kalan mağazalar ve iş yerlerinin tekrar açılması için altyapı hazırlıkları sürerken bölge esnafı ve yatırımcılarla görüşmeler yapılarak ticari hayatın canlandırılması için teşvik ve destek mekanizmaları devreye alındı. Kahramanmaraşlılar, kentin yeniden ayağa kalkmasından umutlu olduklarını belirtiyor; özellikle şehir merkezindeki hareketlilik ve altyapı iyileştirmeleri moral verici olarak değerlendiriliyor.

Ulusal ölçekte yürütülen bu dev proje sayesinde, felaketin izleri yavaş yavaş silinirken kent merkezleri başta olmak üzere birçok yaşam alanında normalleşme ve dönüşüm süreci ilerliyor. Türkiye genelinde iki yıl içinde yüz binlerce konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanırken, Kahramanmaraş da bu sürecin en aktif örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.