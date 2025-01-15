Kent genelinde yıkımların yüzde 99’u bitirilirken, geriye kalan az sayıdaki binanın da kısa süre içinde yıkılarak alanların temizleneceği bildirildi.

Vatandaşların güvenliği ve şehirdeki yeniden inşa sürecinin hızlandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yıkımın ardından eş zamanlı olarak enkaz kaldırma işlemleri de hızla sürdürülüyor.

Boşaltılan alanların, ilerleyen süreçte sosyal donatı alanları veya yeni konut projeleri için kullanılacağı belirtiliyor. Yetkililer, kentin geleceği için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguluyor.