Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

