Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, evinin önünde oturduğu sırada başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Kevser Bozkurt (28) olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 6 kişiden biri tutuklandı. Şüphelilere ait toplam 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Olay, 8 Ağustos’ta ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde meydana gelmişti. İki çocuk annesi Kevser Bozkurt, evinin önünde otururken nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen bir silahtan çıkan yorgun mermi başına isabet etti. Ağır yaralanan Bozkurt, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT’ın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, olay günü ve saatinde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen F.Ç, N.Ç. ve H.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatlı ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklanırken, el konulan silahların Kevser Bozkurt'un ölümüne sebep olan mermiyle bağlantılı olup olmadığı kriminal incelemeler sonucu netlik kazanacak.