KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yapılan eğitim yatırımlarıyla afet öncesindeki derslik sayısını yüzde 18 aşacaklarını belirtti.

Baydur, MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "asrın felaketi"nde kentteki 19 okulun yıkıldığını, 76 okulun ağır hasar aldığını, 88 okulun orta hasarlı duruma geldiğini anımsattı.

Kahramanmaraş'ta 1055 okulda 263 bin 827 öğrencinin eğitim gördüğünü, 17 bin 826 öğretmenin görev yaptığını dile getiren Baydur, konteyner kentlerde oluşturulan okullardaki öğrenci sayısının her geçen gün azaldığını belirtti.

Yapılan eğitim yatırımlarıyla deprem öncesi derslik sayısını aşacaklarını ifade eden Baydur, şöyle konuştu:

"Depremden önce 10 bin 367 dersliğimiz varken yıkılan okul binalarımızın ardından 9 bin 300 dersliğe geriledik. 2025 yılı itibarıyla bugün yatırıma aldığımız tüm okullarımızla birlikte şehrimizde deprem sonrası derslik sayısında yüzde 18 oranında artış gerçekleşmiş olacak. Şu anda yıkılan okullarımızın yerine yenisini yapma projesini geride bıraktık, deprem olmamış gibi ihtiyaç olan bölgelerimize de yeni okullarımızı yapıyoruz."



