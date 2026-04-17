Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırının izleri sürüyor

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırının ardından yaralı kurtulan öğrencilerin yaşadığı travma gün yüzüne çıkıyor.

Saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, yaşadıklarını anlattı.

“Arkadaşım bana siper oldu”

Saldırı sırasında sınıfta olduğunu belirten Çam, ilk refleks olarak sıranın altına saklandığını söyledi. Sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Pencereden atlayarak kurtuldu

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından kaçmak için pencereden atladığını anlatan Çam, o anları şöyle ifade etti:

"Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler."

“Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor”

Yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını dile getiren Çam, artık okula dönmekte zorlandığını söyledi:

"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

Kaybettiği arkadaşlarını ve öğretmenini anlattı

Saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarının ve öğretmeninin acısını yaşayan Çam, duygusal ifadeler kullandı:

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı."

"Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var."

Matematik öğretmenleri Ayla Kara’yı da unutamadığını belirten küçük öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."