Kahramanmaraş’ta emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için Ankara’ya yürümeye başladı.

Onikişubat İlçesinde Yaşayan Emekli Bahaeddin Kahraman, Çok Sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçin Ankara'ya Yürümeye Başladı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Öncesi Manevi Olarak Destekte Bulunmak İsteyen Kahraman, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Kadar Yürümeyi Hedeflediğini Kaydetti.

Kahramanmaraş-Göksun Edebiyat Yolu Tünelleri'ne Ulaşan Ve Yürüyüşüne Devam Eden Bahaeddin Kahraman, “Ben Emekliyim. İçimden Vurdumduymazlık Yakışmıyor Diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Destek İçin Yaya Olarak Ankara'ya Gitmeye Karar Verdim Dedi.

Konuşmasının Devamında Hedefim 10 Gün Ve Elini Öpüp Döneceğim. Şahsım Adına Hiçbir İsteğim Yok” Dedi.



