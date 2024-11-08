Kahramanmaraş’ta yetiştirilen ayvalar, yılda 5 bin tonluk ihracat hacmiyle Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ulaşıyor. Türkoğlu, Pazarcık, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde yer alan 2 bin 500 dekarlık alanda yapılan ayva üretimi, toplamda 10 bin tonu aşarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Bu üretimin yarısı ihraç edilirken, geri kalan miktar Türkiye iç piyasasına sunuluyor.

Özellikle Şahinkayası bölgesinde yetişen ayvalar, büyük boyutları, çekici görünümü ve lezzeti ile öne çıkıyor. Kendine özgü aroması, canlı rengi ve bol suyu sayesinde tercih edilen Kahramanmaraş ayvası, toptan olarak 12 TL’den satışa sunuluyor. Hasat sürecinde yoğun kadın iş gücüyle paketleme yapılan ayvalar, kaliteye göre ayrıştırılarak iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta ayva üretimi yıllık dekara 11-15 ton arasında değişirken, en çok Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Bölgedeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olan ayva ihracatı, deprem sonrası ekonomiyi destekleyen önemli bir sektör haline gelmiş durumda.