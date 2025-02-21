Düzce Merkez Karahacımusa Mahallesi'nde dün 16.00 sırlarında E.A., ailesi ile birlikte evine geldi.

O sırada araçtan inen çocuk, bir anda aracın önüne geçti.

Tam bu sırada hareket eden E.A., oğlu Kutay Ali A.'yı fark etmeyerek çarptı.

ARACIN ÖNÜNE GEÇEN OĞLUNU GÖRMEDİ

Kaza sonrası bir anda araçtan inen baba, çocuğunu kucağına alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ardından ise ambulansın gelmesini beklemeden kucağındaki çocuk ile hastanenin yolunu tuttu.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 1,5 yaşındaki Kutay Ali A. hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI: BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Küçük çocuk, Yeni Mahalle Fetih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalle mezarlığına defnedildi.

Baba Emre Avcı ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.