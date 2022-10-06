Ev kadını Ayten Ramazanoğlu, göğsünde ağrı, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğe başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde Ramazaoğlu'nun kalbinde delik olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Zülkif Karahan, Doç. Dr. Hakan Akelma ile uzman doktorlar Raşit Tanircan ve Fetullah Kayhan'ın da bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen anjiyografi yöntemiyle hasta tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan Ramazanoğlu, daha önce kalbinin delik olduğunu bilmediğini, bu yıl bazı belirtiler hissettiğini anlattı.

Göğsünde ağrı oluştuğunu, merdivenlerden çıktığında nefes darlığı yaşadığını belirten Ramazanoğlu, "Hocalarımız müdahale etti, şikayetim kalmadı. Çok memnun kaldım. Allah razı olsun" dedi.

''Mardin'imiz için bir ilk"

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kabak, hastanenin bu tür yöntemleri uygulamak için tüm olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Bu işlemi başarıyla sonuçlandıran doktorlara teşekkür eden Kabak, "Bu, Mardin'imiz için bir ilk oldu. Daha önce bu hastalığı taşıyan hastalar tedavi için başka illere gidiyordu. Hastamızın burada herhangi bir ile gitmeden tedavi olması mutluluk verici" dedi.Kabak, bu konuda desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Uzm. Dr. Fetullah Kayhan, tetkiklerde hastanın kalbinde 2,3 santimetrelik delik tespit ettiklerini anlatarak, yaptıkları kapalı yöntemle operasyonun hasta için oldukça konforlu olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Raşit Tanircan da operasyonun hazırlık işlemleri de dahil yarım saat sürdüğünü, hastanede artık bu tür yöntemleri başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Tanircan, bu yöntem sayesinde hastayı bir gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.