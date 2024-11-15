İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen “KALKAN-29” operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı.

370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.

Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı.